مقتل 6 من رجال الشرطة وكاهن في جمهورية داغستان الروسية

قالت السلطات في داغستان الروسية، إن 6 من رجال الشرطة على الأقل وكاهنا أرثوذكسيا قتلوا في هجمات شنها مسلحون على كنائس ومعبد يهودي في منطقة داغستان الروسية التي تقطنها أغلبية مسلمة.

وأشعل الجناة، في مدينة ديربنت القديمة، النار في معبد يهودي وهاجموا كنيسة أرثوذكسية روسية، بينما جرى استهداف مركز لشرطة المرور وكنيسة أخرى في العاصمة الإقليمية محج قلعة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وفى الوقت ذاته أفادت وكالة إنترفاكس بمقتل رجال الشرطة الستة وإصابة 12 آخرين، لكنها لم تحدد مكانهم. وأصدرت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بيانا أكدت فيه مقتل الكاهن نيكولاي كوتيلنيكوف في ديربنت.