في أمسية فنية تحتفي بالإبداع الموسيقي الخالد، ينظم صالون "كلام ف السيما" الذي يشرف عليه المخرج السينمائي أشرف فايق، لقاءً خاصًا لتكريم الموسيقار الكبير علي إسماعيل، وذلك في السابعة مساء يوم 12 يونيو الجاري بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.

يحمل اللقاء عنوان "علي إسماعيل هذا المايسترو.. صاحب العصا السحرية والطابع الموسيقي الخاص به.. عبقرية موسيقية مصرية وصلت للعالمية"، ويأتي في إطار اللقاء الشهري للصالون الذي يسلّط الضوء على رموز السينما والموسيقى المصرية.

ويشارك في هذا التكريم نخبة من المهتمين بالموسيقى والسينما، من بينهم شجون علي إسماعيل، ابنة الموسيقار الراحل، والموسيقار عمرو إسماعيل، والمونتير السينمائي عمرو عاصم، والباحث الموسيقي والصحفي محمد دياب، وعزة ابنة الفنان جمال إسماعيل شقيق علي إسماعيل.

ولد الموسيقار علي إسماعيل في 28 ديسمبر 1922 وسط أسرة فنية، وكان والده قائدًا لفرقة الموسيقى الملكية. التحق بمعهد الموسيقى وتدرّج في مشواره حتى أصبح من أهم رواد التأليف الموسيقي في السينما والمسرح، وترك بصمة لا تُنسى في عشرات الأعمال منها: بين القصرين، الأرض، العصفور، الأيدي الناعمة، وغيرها.

رحل علي إسماعيل في 16 يونيو 1974 بعد أن سقط مغشيًا عليه خلال بروفة موسيقية، تاركًا إرثًا فنيًا خالدًا يتجاوز حدود الزمان والمكان