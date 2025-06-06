جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، دعوته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة بواقع نقطة مئوية كاملة، منتقدًا النهج الحالي لرئيس المجلس جيروم باول ووصفه بأنه "بطيء للغاية" في التعامل مع تكاليف الاقتراض.

وكتب ترامب عبر منصته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوروبا قامت بعشر تخفيضات في أسعار الفائدة، بينما لم نقم بأي خفض حتى الآن، رغم أن الاقتصاد الأمريكي يسير بصورة ممتازة"، داعيًا إلى خفض جذري قدره نقطة مئوية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ورغم أن التحركات المعتادة للبنوك المركزية عادة ما تكون بربع نقطة مئوية، يرى ترامب أن خطوة كبيرة في الخفض قد تدفع الاقتصاد نحو مزيد من النمو، مؤكدًا أنه يمكن رفع الفائدة مجددًا إذا ظهرت مؤشرات على تضخم مفرط.

وكان ترامب قد التقى رئيس الفيدرالي جيروم باول وجهًا لوجه لأول مرة الأسبوع الماضي، وأخبره صراحة بأنه يرتكب "خطأ" بعدم الاستجابة لخفض الفائدة.

يُذكر أن الفيدرالي الأمريكي أبقى في مايو الماضي على سعر الفائدة الأساسي في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وهو المستوى الذي ظل ثابتًا منذ ديسمبر 2023، في وقت أشار فيه صانعو السياسات إلى احتمال استمرار هذا التثبيت لبعض الوقت، انتظارًا لمزيد من الوضوح بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الأسواق.