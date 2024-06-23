أفادت القناة 12 الإسرائيلية يوم السبت أن أجزاء من الرصيف البحري العائم الذي شيدته الولايات المتحدة قبالة سواحل قطاع غزة تفككت ووصلت إلى شاطئ فريشمان بتل أبيب.



وكانت قد نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الجيش الأمريكي يدرس تفكيك الرصيف العائم قبالة غزة مؤقتا مرة أخرى بسبب شدة الأمواج، وأوضح المسؤولون أنه سيتم نقل الرصيف العائم بعد ذلك إلى إسرائيل.

كما أشار المسؤولون للشبكة إلى أن هذه الخطوة تأتي جراء مخاوف من احتمال تضرر الرصيف العائم مرة أخرى بفعل شدة الأمواج على سواحل غزة.

وقبل أيام قليلة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن منظمات إغاثية ومسؤولين عسكريين قولهم، إن الرصيف العائم في غزة فشل إلى حد كبير وقد يتم تفكيكه مبكرا، مضيفة أن الأهداف المتواضعة للرصيف المؤقت في غزة من المرجح ألا تتحقق.

وهذه هي المرة الثانية خلال الأسابيع القليلة الماضية التي يتم فيها إعادة تركيب الرصيف والجسر الأمريكي الهش المعروف باسم "الخدمات اللوجستية المشتركة" على شاطئ غزة.

وكان الجيش الأمريكي قد أعاد يوم الجمعة الماضي الرصيف العائم المخصص لإدخال المساعدات إلى شاطئ غزة، بعد أن تعرض هيكله لأضرار بسبب عاصفة وجرى إصلاحه في ميناء أسدود الإسرائيلي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" المسؤولة عن الشرق الأوسط، في بيان، إنها "نجحت في إعادة الرصيف المؤقت إلى غزة، ما يتيح الاستمرار في توصيل المساعدات الإنسانية التي تشتد حاجة سكان غزة إليها".