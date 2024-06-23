أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 534 ألفا و360 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 534 ألفا 360 جنديا، بينهم 1270 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فقط.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، ونشرته في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 8019 دبابة، منها ثلاث دبابات أمس السبت، و15398 مركبة قتالية مدرعة و14195 نظام مدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11355 طائرة مسيرة، و2321 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و19248 من المركبات وخزانات الوقود، و2377 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.