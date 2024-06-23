شولتس: آمل ألا تفوز لوبان بالانتخابات الفرنسية

تفاعل المستشار الألماني أولاف شولتس مع التطورات الجارية على الساحة السياسية الفرنسية من خلال تصريح أعرب فيه عن أمله في ألا يفوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية في فرنسا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شولتس قوله في مقابلة مع هيئة الإذاعة الألمانية العامة إيه آر دي اليوم الأحد: "أريد أن أقول بصراحة أنني قلق بشأن الانتخابات في فرنسا."

وأضاف شولتس الذي ينتمي لتيار يسار الوسط قائلا: "دعني أقولها بهذه الطريقة، آمل أن تنجح أحزاب غير حزب لوبان في الانتخابات، لكن هذا أمر يقرره الشعب الفرنسي."

وقال شولتس إن ألمانيا، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الفرنسية المبكرة، ستظل تعمل مع الرئيس إيمانويل ماكرون باعتباره الشخص المحوري في التعاون الثنائي والأوروبي.