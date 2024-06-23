 انقطاع الكهرباء يعطل الرحلات المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا - بوابة الشروق
الأحد 23 يونيو 2024 2:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

انقطاع الكهرباء يعطل الرحلات المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا

وكالات
نشر في: الأحد 23 يونيو 2024 - 9:27 ص | آخر تحديث: الأحد 23 يونيو 2024 - 9:27 ص

تسبب انقطاع الكهرباء في تعطل الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز " البريطانية أن جميع الرحلات الجوية المغادرة من مطار مانشستر، اليوم الأحد، تواجه الإلغاء أو التأخير الشديد بعد مشكلة في إمدادات الطاقة.
وذكر التقرير أن المطار والعديد من المباني الأخرى تأثرت بانقطاع التيار الكهربائي في المنطقة المحلية.
وقال متحدث باسم مطار مانشستر إنه من المرجح إلغاء عدد "كبير" من الرحلات الجوية، مطالباً المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
وأضافت الشبكة لاحقاً أن التيار الكهربائي عاد، لكن الخدمات ستظل متأثرة طوال اليوم مع استئناف العمليات ببطء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك