البيت الأبيض: نتابع عن كثب الهجوم الإيراني على قاعدة العديد

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أعلن البيت الأبيض أنه يتابع عن كثب مع وزارة الدفاع الأمريكية، الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية في قطر.

وقال مسئول كبير في البيت الأبيض لوسائل إعلام إنهم على دراية بالتهديدات المحتملة لقاعدة العديد، ويراقبون الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، دعت السفارة الأمريكية في قطر مواطنيها للتوجه إلى الملاجئ والأماكن الآمنة بعد إعلان إيران استهدافها بالصواريخ قاعدة العديد.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان سابق الاثنين تعليق حركة الملاحة الجوية في البلاد مؤقتا.

وتُعد قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر من أكبر القواعد العسكرية في الشرق الأوسط، حيث تضم 8000 جندي أمريكي.

وإلى جانب قاعدة العديد يوجد لدى الولايات المتحدة ما يقرب من 40 ألف جندي في قواعدها العسكرية في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.

ومساء الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، ببدء عملية عسكرية أُطلق عليها اسم "بشائر الفتح"، استهدفت قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.