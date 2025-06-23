زكي عبد الفتاح: ميدو أسوأ تجربة احتراف للاعب مصري

شن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، هجومًا لاذعًا على أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق، معتبرًا أن تجربته في الاحتراف الخارجي تُعد "الأسوأ" بين اللاعبين المصريين، وأن تصريحاته الأخيرة تسيء لصورة اللاعب المصري.

وقال عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" ميدو أسوأ تجربة احتراف للاعب مصري في العالم، لعب في 11 نادٍ خلال 9 سنوات، وهذه ليست مسيرة يُحتذى بها. لا يجب أن نأخذ كلامه على محمل الجدية، خاصة وأنه كان يتقاضى أقل راتب ممكن في نادي ميدلزبره".

وأضاف: "مدرب نادي لوس أنجلوس جالاكسي تواصل معي في وقت سابق لاستطلاع رأيي في التعاقد مع ميدو، وأجبته: لو كنت مكانك، لن أضمه".

وانتقد عبد الفتاح تصريحات ميدو في إحدى القنوات غير المصرية، حين تحدث بسلبية عن عقلية اللاعب المصري، قائلًا: "لا يصح أن يُقال هذا الكلام عن لاعبينا، فهو يقلل من شأنهم ومن المنظومة كلها. من غير المعقول أن يصدر هذا الكلام من لاعب مصري محترف".

أتم: "ميدو دائمًا ما يثير الجدل بتصريحات متناقضة، يقول شيئًا ثم ينفيه أو يناقض نفسه لاحقًا، وهذه ليست المرة الأولى، فهذه عادته المعروفة، وهي تصرفات لا تليق بلاعب كرة قدم سابق".