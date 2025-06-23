زيلينسكي يشيد بـ «الحسم» الأمريكي في الشرق الأوسط

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد من انتشار الأسلحة النووية، حيث أعرب بشكل غير مباشر عن دعمه للهجمات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية خلال الليل.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور:"يجب ألا يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في العالم الحديث".

وأضاف:"من المهم أن يكون هناك حسم أمريكي في هذا الشأن، حسم الرئيس [الأمريكي] دونالد ترامب".

وأكد الرئيس الأوكراني أن روسيا تستخدم طائرات شاهد المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا. وقال: "قرارات إيران بدعم روسيا جلبت دمارا هائلا وخسائر بشرية مدمرة لبلادنا، وللعديد من الدول الأخرى".

وفي الوقت نفسه، دعا زيلينسكي إلى التركيز على الدبلوماسية.

وقال:"يجب أن تبدأ الدبلوماسية في العمل. العمل في كل مكان: في الشرق الأوسط، في منطقة الخليج، وهنا في أوروبا – في أوكرانيا".

وشنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع نووية إيرانية في الساعات الأولى من صباح الأحد دعما لإسرائيل، حيث ألقت 14 قنبلة خارقة للتحصينات، وفقا للبنتاجون.

وبدأت إسرائيل هجماتها واسعة النطاق على أهداف إيرانية في 13 يونيو، قائلة إنها تهدف إلى منع البلاد من بناء سلاح نووي، وهو اتهام نفته طهران باستمرار.

وشنت إيران منذ ذلك الحين سلسلة من الضربات الانتقامية على إسرائيل.