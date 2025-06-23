محافظ القاهرة يستقبل وفدا رفيع المستوى من مقاطعة شنشي الصينية لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة شنشي الصينية برئاسة هاو هوي جيه عضو اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنشي، وأمين لجنة الحزب الشيوعي بمدينة يان آن.

وناقش الجانبان، سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة ومقاطعة شنشي في مختلف المجالات خاصة التجارة والاستثمار، والثقاقة، والتعليم، والبيئة، والطاقة.

وأكد محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين اللتان تتشابهان في قدم التاريخ والحضارة، والتي تتجسد حاليًا في العلاقة الوثيقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والرئيس الصينى شي جين بينغ.

وأشار إلى أن هذه الزيارة تمثل خطوة جديدة نحو توطيد التعاون المحلي بين القاهرة وشنشي، خاصة في ظل ما تتمتع به المدينتان من مكانة استراتيجية وقدرات اقتصادية وثقافية كبيرة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة ترتبط باتفاقيات توأمة وتعاون مع مدن صينية عدة للتعاون وتبادل الخبرات، مستعرضا جهود محافظة القاهرة في مجالات التنمية المستدامة، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى مكانة القاهرة كمركز حضاري، ووجهة سياحية واقتصادية.

وأوضح أن اللقاء تناول الفرص المتاحة لتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، وبحثت آليات تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي بين المدينتين، داعيا إلى تنظيم فعاليات مشتركة لابراز التراث الثقافي لكلا المدينتين.

ومن جانبه، أعرب السيد هاو هوي جيه، عن سعادته بزيارة القاهرة ولقاء مسؤوليها، مؤكدًا أهمية العلاقات الصينية المصرية التي تشهد تطورًا كبيرًا على مختلف الأصعدة، مشيرًا إلى أن مقاطعة شنشي تمتلك موارد سياحية وثقافية متنوعة.

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، أهمية تفعيل اتفاقية التوأمة بين القاهرة وشنشي التي تم توقيعها 2008، وتهدف إلى تعميق الروابط بين شعبي المدينتين.