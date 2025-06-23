الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو للاجئين في تركيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها توفير حزمة مساعدات إنسانية جديدة لصالح اللاجئين المقيمين في تركيا بقيمة 20 مليون يورو.

وأشار بيان صادر عن المفوضية، الاثنين، إلى أن هدف حزمة المساعدات المساهمة بتغطية احتياجات اللاجئين في تركيا بمجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

وأردف البيان أن هذه المساعدات سيتم تقديمها من خلال التعاون الوثيق مع السلطات التركية وعبر منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في البلاد.

وأورد البيان أن الدعم سيستهدف اللاجئين الذين يعانون من محدودية أو انعدام الوصول إلى الخدمات العامة في تركيا، وفئات ذات احتياجات خاصة.

ووفقًا للبيانات جمعها مراسل الأناضول من رئاسة إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، فإن عدد السوريين المسجلين تحت نظام الحماية المؤقتة تراجع من 3 ملايين و641 ألفًا و370 شخصًا بنهاية عام 2020 إلى مليونين و699 ألفًا و787 شخصًا بحلول 5 يونيو 2025.

وهذا الرقم يشير إلى انخفاض بنسبة 25.8% خلال آخر خمس سنوات.