مسؤول أمريكي: كنا نعلم أنهم سيردون. وكان لديهم رد مماثل بعد مقتل سليماني

صرح مسئول كبير في البيت الأبيض لشبكة "سي إن إن"، اليوم الإثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت تتوقع ردًا انتقاميًا من طهران بعد الضربات الأمريكية على المواقع النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن ترامب لا يريد المزيد من التدخل العسكري في المنطقة.

وقال المسئول، في إشارة إلى قاسم سليماني، القائد الإيراني الذي قُتل في غارة جوية أمريكية عام 2020: "كنا نعلم أنهم سيردون. وكان لديهم رد مماثل بعد مقتل سليماني".

وأضاف المسئول أن التقييمات الأولية تشير إلى أن الصواريخ التي أطلقها الإيرانيون، لم تُصب أهدافها المقصودة. وقالت وزارة الدفاع القطرية إن دفاعاتها الجوية اعترضت هجومًا صاروخيًا إيرانيًا على القاعدة الجوية الأمريكية في البلاد.

وذكر أن الرئيس دونالد ترامب مستعد لتصعيد التدخل العسكري الأمريكي إذا لزم الأمر. ومن المقرر أن يتحدث ترامب مع مسؤولي الأمن القومي بعد ظهر اليوم( بتوقيت أمريكا)، ومن المحتمل أن يتغير موقفه.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية، أعلنت اليوم أنها استهدفت قاعدة العديد في قطر بهجوم صاروخي "مدمر وقوي"، وذلك نقلا عن التلفزيون الإيراني.

وهددت إيران في وقت سابق بالرد على الولايات المتحدة بعد الهجمات التي استهدفت مواقعها النووية.

يذكر أن هذه التطورات تأتي في ظل تصاعد التهديدات الأمنية العالمية، حيث كانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في عدة عواصم أوروبية وآسيوية من "تهديدات محتملة" خلال الفترة الأخيرة، في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة على عدة جبهات.