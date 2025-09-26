 ملياردير: حصة بـ2.3 مليار دولار في باناميكس تؤكد الثقة باقتصاد المكسيك - بوابة الشروق
الجمعة 26 سبتمبر 2025 7:25 ص القاهرة
ملياردير: حصة بـ2.3 مليار دولار في باناميكس تؤكد الثقة باقتصاد المكسيك

علم المكسيك
د ب أ
نشر في: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 7:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 26 سبتمبر 2025 - 7:03 ص

بعد يوم من إعلان سيتي جروب أنها ستبيع حصة قدرها 25% في بنك "باناميكس" للملياردير فرناندو شيكو باردو، قال رجل الأعمال المكسيكي إن استثماره البالغ 3ر2 مليار دولار يجب أن يقرأ كعلامة على الثقة في حكومة المكسيك وإمكاناتها الاقتصادية.

يأتي البيع، الذي من المتوقع أن يكتمل العام المقبل بعد موافقة المنظمين المكسيكيين، بعد أن أعلنت سيتي جروب في يناير 2022 أنها تتخارج من الخدمات المصرفية للأفراد في أمريكا اللاتينية.

وقال رئيس المكسيك آنذاك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في ذلك الوقت "نود أن يصبح هذا البنك مكسيكيا"، دافعا بأن المصرفيين الأجانب غالبا ما يأخذون الأرباح إلى الخارج بدلا من إعادة استثمارها في المكسيك.

وقال شيكو باردو يوم الخميس إنه لم يدخل المفاوضات بالكامل مع العملاق المالي الأمريكي إلا قبل ستة أشهر.

وتابع: "أعتقد أن الاستثمار الأجنبي الضروري جدا لبلدنا يجب أن يكمل الاستثمار المحلي".

واستحوذت سيتي جروب في الأصل على باناميكس، أحد أكبر البنوك في المكسيك، في عام 2001. وفي ظل سيتي جروب، نما باناميكس ليصبح رابع أكبر شركة مصرفية في المكسيك، مع 1300 فرع و 13 مليون عميل.

 


