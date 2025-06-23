 مسئول إسرائيلي يزعم مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية على طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسئول إسرائيلي يزعم مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية على طهران

تل أبيب - (أب)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 8:17 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 8:17 م

زعم مسئول إسرائيلي لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مقتل المئات من عناصر الحرس الثوري الإيراني في غارات إسرائيلية في أنحاء طهران، اليوم الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقصفت أكثر من 50 مقاتلة إسرائيلية "مراكز قيادة عسكرية تابعة للنظام الإيراني، وشملت المواقع التي تم قصفها مواقع إنتاج الصواريخ والرادارات والبنية التحتية لتخزين الصواريخ في طهران"، حسبما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت لاحق.

كانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم شن هجمات على أهداف تابعة للحكومة الإيرانية في طهران، بما في ذلك سجن إيفين سيئ السمعة في العاصمة الإيرانية،بحسب وكالة اسوشيتد برس (أب).

وشملت الأهداف الأخرى مقر الأمن التابع لقوات الحرس الثوري شبه العسكرية، وساحة فلسطين في العاصمة، ومبنى فيلق "الباسيج" شبه العسكري، وهي قوات متطوعة تابعة للحرس الثوري.

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