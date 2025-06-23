 ألمانيا تعتزم اقتراض 170 مليار يورو على مدار عامين أجل إنفاق الميزانية - بوابة الشروق
الإثنين 23 يونيو 2025 4:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا تعتزم اقتراض 170 مليار يورو على مدار عامين أجل إنفاق الميزانية

برلين - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:36 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 4:37 م

أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم اقتراض نحو 170 مليار يورو "195 مليار دولار" على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية.

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