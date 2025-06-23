ألمانيا تعتزم اقتراض 170 مليار يورو على مدار عامين أجل إنفاق الميزانية

أكدت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل يعتزم اقتراض نحو 170 مليار يورو "195 مليار دولار" على مدار العامين المقبلين من أجل أوجه الإنفاق في الميزانية.