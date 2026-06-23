شهد اللواء الدكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، احتفالية الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي نظمتها محافظة شمال سيناء بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن ثورة 30 يونيو كانت نقطة تحول فارقة في تاريخ الدولة المصرية، إذ عبر الشعب المصري عن إرادته الوطنية للحفاظ على مؤسسات الدولة وصون مقدرات الوطن، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن شمال سيناء تشهد تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تعكس اهتمام الدولة بأبنائها، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض المحافظة خلال السنوات الماضية يجسد ثمار الاستقرار وجهود التنمية الشاملة.

وخلال الاحتفالية، كرم المحافظ والسفير علاء يوسف، ثلاثة من أبناء شمال سيناء من مصابي العمليات الإرهابية، تقديرًا لما قدموه من تضحيات وطنية في مواجهة الإرهاب، وتأكيدًا على اهتمام الدولة بأبطالها وحرصها على دعمهم ورعايتهم.

من جانبه، أكد السفير علاء يوسف، أن ثورة 30 يونيو جسدت إرادة الشعب المصري في الحفاظ على هويته الوطنية ومؤسسات دولته، مشيرًا إلى أن ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الماضية يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات.

كما أشاد بما تشهده محافظة شمال سيناء من جهود تنموية ومشروعات قومية كبرى، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل على نشر الوعي الوطني وتعزيز الانتماء لدى الأجيال الجديدة.