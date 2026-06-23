محافظ بورسعيد يبحث دعم الحركة التجارية والاستثمارية مع السكرتير العام للغرف التجارية المصرية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، محمد سعدة السكرتير العام للغرف التجارية المصرية، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والغرفة التجارية.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود الغرفة التجارية في خدمة التجار ودعم الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تستهدف تنشيط الحركة التجارية وتحسين مناخ الاستثمار بالمحافظة.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الغرفة التجارية، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر مع مجتمع الأعمال بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق المزيد من فرص النمو.

من جانبه، أعرب محمد سعدة عن تقديره لجهود محافظة بورسعيد في تنفيذ مشروعات التنمية والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات، مؤكدا استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بما يخدم مصالح التجار والمستثمرين ويسهم في دعم الاقتصاد المحلي.