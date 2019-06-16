ستورجيون: التصويت بشأن استقلال اسكتلندا سيكون «أكثر أهمية» في عهد جونسون

صرحت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستورجيون، اليوم الثلاثاء، أن إعطاء اسكتلندا الفرصة لاختيار مستقبلها سيكون "أكثر أهمية عن أي وقت مضى" عندما يصبح بوريس جونسون رئيسًا للوزراء في بريطانيا.

وقالت ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي، إن لديها "قلق عميق" بشأن مستقبل قيادة جونسون للبلاد اعتبارًا من غد الأربعاء.

وأضافت في تغريدة على موقع تويتر: "إنني واثقة من أن الغالبية العظمى من شعب اسكتلندا لم يكونوا ليختاروا تسليم مفاتيح (الحكومة البريطانية) إلى شخص له آرائه وسجل أعماله".

وتعهدت ستورجيون بالعمل على "عرقلة خططه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق، والتي ستنطوي على أضرار كارثية بالنسبة لاسكتلندا".

وأضافت: "سأواصل العمل لدفع الاستعدادات قدما لاعطاء اسكتلندا الحق في اختيار مستقبلها من خلال الاستقلال، بدلا من مستقبل لا نريده يفرضه علينا بوريس جونسون والمحافظين".

وكتبت ستورجيون تقول: "هذا الآن أكثر أهمية عن أي وقت مضى".

وكانت ستورجيون قد صرحت في أبريل الماضي أنها ستسعى إلى إجراء استفتاء ثاني بشأن الاستقلال في غضون عامين إذا ما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.