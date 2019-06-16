محافظ بني سويف يوجه رؤساء الأحياء بتحسين الأداء في ملفات النظافة والإشغالات ودهان واجهات المباني

زار المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ، حيث عقد اجتماعًا برؤساء الأحياء الثلاثة للمدينة، في حضور نواب رئيس المدينة ، وذلك للوقوف على أرض الواقع على ما تم إنجازه من مهام وتكليفات لتحسين مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.



وفي بداية الاجتماع أصدر المحافظ عدة تعليمات لتحسين الأداء التنفيذي في ملفات النظافة والتجميل والإنارة والإشغالات والطرق والمرور ودهان واجهات المباني وحصر المحال المملوكة للمحافظة وإصلاح واستبدال إشارات المرور الاسترشادية وغيرها من الخدمات التي تهم المواطن في حياتة اليومية.



واستمع المحافظ لتقرير أعمال كل رئيس حي، وشدد على تكثيف الجهود، وناقش محافظ بني سويف مع نواب رئيس مدينة بني سويف عدد من الملفات المتعلقة بالأحياء ومجالس القرى المكلفين بالإشراف عليها.



وكلف المحافظ رئيس الحي الثالث سيد جمعة، بسرعة الإنتهاء من حصر المحال التجارية المملوكة للمحافظة بالحي، وتكثيف كافة الأعمال خاصة وأن الحي يمتد من الإبراهمية للطريق الدائري ويضم مناطق ومصالح حيوية كالجامعة وميدان العبور ومنطقة الأزهري، مع ضرورة استكمال حصر الأكشاك المخالفة، واستكمال دهان الواجهات لاسيما في منزل سور كوبري شارع بورسعيد.