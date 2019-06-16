وزير الخارجية الأمريكي: فرض عقوبات على شركة طاقة صينية لنقلها نفطا إيرانيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركة الطاقة الصينية تشوهاي تشنج رونج لنقلها نفطا إيرانيا.



وقال بومبيو في كلمة ألقاها بولاية فلوريدا: " كجزء من حملة الضغط القصوى هذه، أعلن قيام الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الشركة الصينية تشوهاي تشنج رونج ورئيسها التنفيذي يومن لي".



وأضاف بومبيو قائلا إن " الشركة انتهكت القانون الأمريكي بقبولها النفط الخام من إيران".



وتعد العقوبات الأمريكية هي الخطوة الأخيرة في حملة "الضغط الأقصى" لواشنطن على إيران ، والتي تهدف إلى تغيير سياسة طهران الخارجية من خلال التدابير الاقتصادية القسرية.



وقد انسحبت الولايات المتحدة العام الماضي من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 وقامت بفرض سلسلة عقوبات على طهران.



وتحاول الدول الغربية الأخرى إنقاذ هذا الاتفاق النووي الذي استغرق سنوات للتفاوض بشأنه.



وكانت إيران قد أعلنت عن التخلي عن بعض من التزاماتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015بعد انسحاب الولايات المتحدة ، بما في ذلك زيادة تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة وهى 67ر3%وزيادة المخزون من اليورانيوم منخفض التخصيب عن الكمية المقررة وهى 300كيلوجرام.