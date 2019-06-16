العراق يعتزم توسيع مساحة الاستثمار في قطاع الغاز بالتعاون مع شركات عالمية

كشف مسؤول بقطاع الغاز في العراق اليوم الاثنين، أن بلاده تعتزم الشروع باستثمارات كبيرة للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام بالتعاون مع شركات عالمية، بهدف استكمال الخطط لتلبية الاحتياجات المحلية وسد متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية ومشروعات البتروكيماويات.



وقال حيان عبد الزهرة المدير العام لشركة غاز الجنوب إن شركة غاز الجنوب وقعت عقدًا بالأحرف الأولى مع شركة هانويل الأمريكية لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية في منطقة ارطاوي، وبعد الانتهاء من تقديرات القيمة الاستثمارية للعقد، سيتم اعلان توقيع العقد النهائي".



وأضاف أن العقد يشمل "تشييد محطة عزل الغاز لصالح شركة غاز الجنوب في أرطاوي النفطي لاستثمار 300 مليون قدم مكعب قياسي يوميا للمرحلة الأولى شمال غربي البصرة وإن المرحلة الثانية ستعلن في غضون الفترة المقبلة وصولا بالإجمالي إلى 600 قدم مكعب قياسي يوميا".



وذكر عبد الزهرة أن "الطاقة الاستثمارية للغاز المصاحب في حقلي الغراف والناصرية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من قبل شركة /جي اي بيكر هيوز /وهو ثاني مشروع لشركة غاز الجنوب للاستثمار في الحقول الجنوبية".