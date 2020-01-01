تراجع غير متوقع لثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الخميس، تراجعا قليلا في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يوليو الحالي على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تحسن الثقة.

وبحسب البيانات الأولية تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 15 نقطة مقابل سالب 7ر14 نقطة خلال يونيو الماضي، وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر إلى سالب 12 نقطة خلال الشهر الحالي.

كان المؤشر سجل تحسنا كبيرا خلال مايو ويونيو الماضيين بعد تراجعه في مارس وأبريل الماضيين بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

في الوقت نفسه، سجل مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل وفق البيانات الأولية سالب 6ر15 نقطة، وهو نفس مستواه في يونيو الماضي. وكان المؤشر قد سجل في مايو الماضي سالب 5ر19 نقطة.

في الوقت نفسه، فإن مؤشري الثقة سواء لمنطقة اليورو أو للاتحاد الأوروبي مازالا أقل كثيرا من متوسط مستواهما، حيث أن متوسط قراءة مؤشر الثقة في منطقة اليورو 1ر11 نقطة ومتوسط قراءة مؤشر الاتحاد الأوروبي 5ر10 نقطة.

تعتمد بيانات المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من أول حتى 22 يوليو الحالي.

ومن المقرر صدور البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 30 من الشهر الحالي.