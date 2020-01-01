أمير الكويت يتوجه إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج

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(د ب أ)

غادر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بلاده فجر اليوم الخميس متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) نقلا عن الديوان الأميري.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي جراح الصباح صرح أمس الأربعاء بأن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح /91 عاما/ سيتوجه إلى الولايات المتحدة "بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له" وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء عملية جراحية.

وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية الأحد الماضي تكللت بالنجاح ، حسبما أعلنه الديوان الأميري دون الكشف عن تفاصيل بشأنها.

وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية مؤقتا.

وتولى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ، الابن الرابع لأحمد الجابر الصباح ، حكم الكويت في كانون ثان/يناير عام 2006 حيث أصبح الأمير الخامس عشر للدولة بعد تنازل سعد العبدالله السالم الصباح عن الحكم بسبب حالته الصحية.