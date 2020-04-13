 الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد - بوابة الشروق
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الهند تسجل أكثر من 45 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

نيودلهي - أ ش أ:
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 10:39 ص | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 10:39 ص

سجلت الهند، اليوم الخميس، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغت 45 ألفا و720 حالة.

 

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، أنه تم تسجيل 1129 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ما يرفع إجمالي حالات الوفاة إلى 29 ألفا و861، مضيفة أن إجمالي حالات الإصابة بلغ مليونا و382 ألفا و635 حالة حتى الآن شفي منهم أكثر من 700 ألف.

 

يذكر أن ولاية (ماهاراشترا) هي الأعلى في عدد الإصابات بفيروس كورونا تتبعها ولاية (تاميل نادو) ثم (دلهي) وتعاني (ماهاراشترا) من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

 


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