أوكرانيا تسجل 856 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت أوكرانيا 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 61 ألفا و851 إصابة.

وأفادت بيانات نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا التابع لمجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا -وفقا لما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الخميس- بأن البلاد سجلت 17 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1551 حالة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 828 شخصا لتصل حصيلة المتعافين إلى 34 ألف شخص منذ بدء تفشي الوباء.