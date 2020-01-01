أكثر من 700 قتيل جراء موجة من الطقس السيئ في جنوب آسيا

أفادت بيانات حكومية نشرت اليوم الخميس بأن أكثر من 700 شخص لقوا حتفهم في كل من الهند ونيبال وبنجلاديش من جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية وانهيارات المنازل التي أسفرت عنها موجة من الأمطار الموسمية الغزيرة.



ووفقا لتقديرات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فإن أكثر من 6ر9 مليون شخص تضرروا من الفيضانات الموسمية في جنوب آسيا هذا العام حتى الآن.



كما تسبب الطقس السيئ في تدمير آلاف الأفدنة من المحاصيل الزراعية، فضلا عن إغراق منازل وطرق وجسور وماشية.



ونقل موقع "ريليف ويب" عن جاجان تشاباجين، الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، القول :"في كل عام تحدث فيضانات موسمية، لكن هذا العام الأمر يختلف لأنها تتزامن مع جائحة كورونا".



ووفقا لأحدث نشرة للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، فقد لقي 571 شخصا على الأقل حتفهم في 11 ولاية هندية منذ بداية موجة الطقس الموسمي وحتى 21 يوليو.



ومن بين أشد المناطق تضررا ولاية آسام شمال شرقي الهند، حيث تسبب الطقس في إلحاق أضرار بـ5ر5 مليون شخص ولقي 113 حتفهم منذ 22 مايو.



ولقي ما لا يقل عن 25 شخصا حتفهم فى بنجلاديش المجاورة، 20 منهم من الأطفال. وأعلنت وزارة إدارة الكوارث أن أكثر من ثلاثة ملايين شخص تضرروا منذ بداية الفيضانات نهاية يونيو.



أما في نيبال، فقد أعلنت الشرطة أن الانهيارات الأرضية تسببت في مقتل 123 شخصا على الأقل، فيما لا يزال 46 في عداد المفقودين.