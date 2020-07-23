الخارجية الإيرانية تعلق على الحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي بأن الحرائق والحوادث الأخيرة التي شهدتها البلاد "لا تربطها أي صلة بالهجمات السيبرانية".

جاء هذا تعليقا على تقارير أشارت إلى أن هذه الحوادث ترتبط بأعمال تخريب وهجمات سيبرانية نفذتها بعض الدول والكيانات ضد البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" عن موسوي القول اليوم الخميس: "هناك آلاف الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية للبلاد يوميا، وهو ليس بالأمر الجديد"، لافتا إلى أن "معظم هذه الهجمات يتم اعتراضها بواسطة منظومات الدفاع الجوي وفرق الرد على الحوادث الحاسوبية دون أن تخلف أية آثار".

وشهدت إيران مؤخرا سلسلة من الحوادث والانفجارات الغامضة، وكان من بينها حوادث في موقع بارشين العسكري شرقي طهران ومنشأة نطنز للتخصيب النووي.

وأثارت الانفجارات في بارشين ونطنز تكهنات حول وجود أعمال تخريب متعمدة من جهات أجنبية، إلا أن هذه التكهنات لم تتأكد.