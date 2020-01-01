 الرئاسة الفرنسية: مقتل جندي فرنسي خلال عمليات قتالية في دولة مالي - بوابة الشروق
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الرئاسة الفرنسية: مقتل جندي فرنسي خلال عمليات قتالية في دولة مالي

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
باريس - أ ش أ
نشر في: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 23 يوليه 2020 - 9:17 م

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مقتل جندي فرنسي أثناء القيام بعمليات قتالية في دولة مالي.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيانٍ لها، حسبما نقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، إن الجندي يتبع للفوج المظلي الأول "هوسار"، وهو من سلاح الفرسان المحمول جواً في الجيش الفرنسي.

وأوضحت باريس أن الجندي "قُتِل أثناء القتال ضد الجماعات الإرهابية المسلحة حينما انفجرت عبوّة ناسفة قرب سيارته المدرعة".

يُشار إلى أن فرنسا لديها أكثر من 5 آلاف جندي في منطقة الساحل الغربي الأفريقي كجزء من الجهود الدولية لمحاربة المسلحين فيها.

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