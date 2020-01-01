ألمانيا تجري اختبارات كورونا بمطاري برلين بدءا من الأسبوع المقبل

قال عمدة العاصمة الألمانية برلين، ميشائيل مولر، اليوم الخميس، إن المسافرين القادمين إلى مطاري المدينة من دول توصف بأنها "عالية الخطورة" فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، سيخضعون لفحوص لدى وصولهم بداية من الأسبوع المقبل.



وأوضح مولر: "نجري محادثات مع شركات الطيران منذ الأسبوع الماضي، وننسق حاليا بشأن المكان والموعد الذي يمكننا فيه إقامة نقاط فحص للمسافرين العائدين من ... دول عالية الخطورة إلى مطاري تيجيل وشونفيلد".



وأضاف: "هدفنا توفير نقاط فحص لاكتشاف مرض كوفيد-19 في بداية الأسبوع المقبل".



واتفق وزراء الصحة في الولايات الألمانية، إلى جانب وزير الصحة الاتحادي ينس شبان، من حيث المبدأ على إجراء اختبارات إلزامية للمسافرين القادمين من دول عالية الخطورة وذلك خلال مؤتمر عبر الهاتف أمس الأربعاء.



ولم يتم اتخاذ قرار رسمي في هذا الشأن حتى الآن، ولكن من المتوقع اتخاذه خلال محادثات مقررة لوزراء الصحة غدا الجمعة.



وحتى هذه اللحظة، يتعين على المسافرين القادمين من دول عالية الخطورة الخضوع لحجر صحي لمدة 14 يوما، على الرغم من صعوبة تطبيق ذلك.



ويعتبر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض الفيروسية، معظم الدول الأجنبية عالية الخطورة.



ولا يتعين على الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا قادمين من دول منخفضة الخطورة، مثل فرنسا وإسبانيا واليونان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي، الخضوع لفحوص بموجب النظام الجديد.