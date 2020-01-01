نشر المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن والرئيس السابق باراك أوباما اليوم الخميس، مقطع فيديو ينتقد تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ويروج لتجربة بايدن.

ويُظهر مقطع الفيديو، الذي كان جزءًا من حملة بايدن للإطاحة بترامب في نوفمبر المقبل، الرجلين اللذين يجريان محادثة يلتزمان فيها بقواعد التباعد الاجتماعي تنعكس على الوقت الذي يقضيانه في العمل والدروس التي من شأنها مساعدة بايدن على التعامل مع الفيروس الفتاك الذي أدى إلى وفاة أكثر من 143 ألف شخص في الولايات المتحدة.

ويتحدث بايدن عن ترامب قائلاً:"هل يمكنك أن تتخيل الوقوف عندما كنت رئيسا، وتقول: "إنها ليست مسؤوليتي؟" أنا لا أتحمل أي مسؤولية؟". وأضاف :"أنا لا أفهم عدم قدرته على الشعور بما يمر به الناس. "

ويشيد أوباما بقدرة نائبه السابق على "التواصل" ويسلط الضوء على صراعاته الشخصية، ومن بينها فقدانه لأحد أفراد أسرته بسبب السرطان، كسبب ليكون قائدًا فعالًا ومتعاطفًا.

كما يروج بايدن لهدفه المتمثل في "إعادة البناء بشكل أفضل"، وهو الشعار الذي يشمل خطط زيادة الأجور، والاستثمار في البنية التحتية، وزيادة فرص الحصول على رعاية صحية للأطفال بأسعار معقولة، وتجديد نظام الصحة العامة في الولايات المتحدة، من بين سياسات أخرى.

وكانت هذه أول محادثة علنية شخصية بين بايدن وأوباما منذ بداية الجائحة.