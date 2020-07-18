وكيل صحة الغربية يتفقد مستشفيات سمنود وحميات المحلة فى ثالث أيام العيد

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مستشفى سمنود العام ومستشفى حميات المحلة رافقه الدكتور هشام شيحة، مدير عام الطب العلاجي لبحث السعه الاستيعابية للمستشفى بعد الانخفاض الشديد لمرضى كورونا ببعض المستشفيات، فقد قام بالمرور على أقسام الطوارئ والاستقبال وأقسام الداخلي والعنايات المركزة والغسيل الكلوي والعمليات وبنك الدم والمعمل بعد عملية التوسعة بمشاركة المجتمع المدني.



واستمع وكيل الوزارة إلى المرضى وسؤالهم عن مدى الخدمة المقدمة والتزام الطاقم الطبي وتوفر جميع الأدوية والمستلزمات رضاهم التام.



كما وجه بتذليل العقبات من صيانة الأجهزة ووحدة UPS والتكييف المركزي والتنبيه على تركيب المكيفات الجديدة المرسلة من الوزارة، وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وتفعيل خدمة الحجز للعيادات الخارجية عن طريق خدمة "الواتس آب".



وفي سياق متصل تم المرور على حميات المحلة للوقوف على ما تم من عملية التطوير للمستشفى وسرعة إنجاز جزء كبيير من أبنية المستشفى وتخصيص حوالي ٤٨ سرير لاستقبال جميع مرضى الحميات مرورا بالاستقبال والعيادات وأقسام الداخلى والعناية وتواجد الطاقم الطبي وتوفر المستلزمات والواقيات والأدوية ورضا المرضى عن الخدمة المقدمة.