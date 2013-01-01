 وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى اليقظة بعد تهديدات من تنظيم القاعدة - بوابة الشروق
الجمعة 23 يوليه 2021 11:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟
النتـائـج تصويت

وزير الداخلية الفرنسي يدعو إلى اليقظة بعد تهديدات من تنظيم القاعدة

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
أ ش أ
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:33 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 10:33 م

طالب وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، حكام المناطق باليقظة والحذر في مواجهة التهديدات الإرهابية، بعد تهديدات من تنظيم القاعدة الإرهابي.

ودعا الوزير، في تصريح أوردته قناة "فرانس 24"، مساء اليوم الجمعة، إلى التحسب مع بدء جلسات المحاكمة في هجمات 13 نوفمبر 2015، المقررة في سبتمبر المقبل، لا سيما في قاعة باتاكلان وستاد دو فرانس، مشيرا إلى أن هناك تعليمات جديدة بشأن السلامة سيتم توجيهها في مرحلة لاحقة.

تأتي تحذيرات وزير الداخلية الفرنسي بعد أن نشر تنظيم القاعدة شريطا مصورا قبل أيام هدد فيه فرنسا ودعا إلى استهداف مصالحها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك