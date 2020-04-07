اختيار مديرة معهد الحوكمة ضمن لجنة خبراء الإدارة بالمجلس الاقتصادي بالأمم المتحدة

أعلن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة اختيار الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، ضمن 24 خبيرًا في لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس لمدة أربع سنوات.

وقالت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، في تصريحات، اليوم، بهذه المناسبة، إن اختيار الدكتورة شريفة شريف يعد إنجازًا وتمثيلًا مشرفًا لمصر في مؤسسات الأمم المتحدة، في إطار الاستعانة بالكوادر المتميزة ذات الخبرات الكافية.

من جانبها، تعهدت الدكتورة شريفة شريف بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن، معربة عن امتنانها لهذا التقدير.

الدكتورة شريفة شريف حاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودرجة الماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية في القاهرة، بالإضافة إلى درجة الدكتوراة من جامعة ساسكس في المملكة المتحدة، وهي أستاذة للإدارة العامة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وشغلت منصب وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع وكذلك رئيس قسم الإدارة العامة بجامعة المستقبل في مصر، وأستاذ مساعد في العديد من الجامعات.

وفي الفترة من عام 2015 إلى عام 2018، شغلت منصب رئيس مركز أبحاث واستشارات الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتعمل الدكتورة شريفة شريف منذ أكثر من 20 عاما في مجالات الإدارة العامة، والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والتنمية المستدامة، وريادة الأعمال الاجتماعية، والإدارة البيئية، والحوكمة.

ونشرت العديد من البحوث والمقالات في مجلات وطنية ودولية في مجالات تخصصها، وحصل عدد من منشوراتها على جائزة أفضل ورقة.

وعملت الدكتورة شريفة شريف مع العديد من المنظمات الدولية بصفتها باحثة ومستشارة رئيسية في مشاريع متعلقة بالمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، والحوكمة الرشيدة، والإصلاح الإداري، والتنمية المستدامة، والإدارة البيئية.

وعينت عام 2017 عضوا في اللجنة الوطنية المصرية المنبثقة عن الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وكذلك في منصب المنسقة الوطنية المصرية للجنة الحوكمة العامة التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتضم لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة قامات عالمية وخبرات دولية في مجال الإدارة العامة يمثلون عددا من الدول حول العالم.