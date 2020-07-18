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بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب ميكروباص- ارشيفية
انقلاب ميكروباص- ارشيفية
خميس البرعي
نشر في: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:16 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يوليه 2021 - 2:16 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الخميس، جراء وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 75 بالطريق الصحراوي " القاهرة - الأسكندرية "، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد بوقوع حادث على الطريق الصحراوي بدائرة المركز وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 75 الطريق الصحراوي، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون التخصصي.

والمصابون هم كل من:" نهلة ماهر سعد، 35 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد صلاح عبد الغني، 34 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فتحية عبد الحميد درويش، 54 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، زينب محمد عبد الحميد، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عواطف فرج إبراهيم، 51 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، صفية فرج عتمان، 41 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وتم  اجراء الاسعافات الاولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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