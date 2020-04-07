الاتحاد الأوروبي يرخص باستخدام لقاح مودرنا لتطعيم الأطفال ضد كورونا

أفادت وكالة الأدوية الأوروبية في توصية لها بإمكانية استخدام لقاح شركة مودرنا الأمريكية المضاد لفيروس كورونا لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاما فأكبر.



وأجرى خبراء من وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في أمستردام تقييما جاء إيجابيا للبيانات المقابلة من دراسات، وأفسحوا المجال للموافقة على استخدام اللقاح لأعمار تتراوح بين 12 و17 عاما.



ولا يزال يتعين موافقة المفوضية الأوروبية، لكنها تعتبر أمرا شكليا.



وبالتالي، سيكون لقاح سبايكفاكس من إنتاج مودرنا، هو اللقاح الثاني المضاد لفيروس كورونا الذي يتم استخدامه للفتيان والفتيات والشباب الصغير في التكتل الأوروبي.



وبنهاية مايو، تمت الموافقة على استخدام لقاح فايزر/ بيونتك للفئة العمرية بين 12 و17 عاما.