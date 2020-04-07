أستاذ اقتصاد بمركز البحوث عن النهضة الزراعية القائمة: مصر تستعيد روح ثورة يوليو

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن مشروعي الدلتا الجديدة واستصلاح 1.5 مليون فدان يحملان أهمية بالغة في تأمين المستقبل الغذائي للدولة التي تستعيد روح ثورة 23 يوليو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع نشرة السادسة على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن الدولة تشهد نهضة زراعية منذ عام 2014 في إطار استراتيجية تنمية مستدامة 2030، تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال مشروعات واعدة ضخمة، لا سيما مشروع الـ1.5 مليون فدان الذي ينتشر في ثماني محافظات، غالبيتها في صعيد مصر، بعدما تعرضت لإهمال فيما سبق.

وأوضح أن هناك مشروعات إنتاج حيواني ضخمة، بينها مشروع البتلو الذي تجاوز الائتمان المقدم به خمسة مليارات جنيه، بفائدة لا تتجاوز 5%، وهي فائدة ميسرة للاستثمار بشكل كبير، فضلًا عن مشروعات الصوب الضخمة الذي تبنته القوات المسلحة.

وأشار إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل مستقبل مصر الزراعي، وهو مشروع عبقري المكان باعتباره قريب من الدلتا القديمة، كما أنه قريب من المطارات والموانئ والطرق الرئيسية.

وشدد كمال، على أن هذا المشروع يعتبر ضخمًا، يوفر الملايين من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.