«التبغ المسخن» البديل الأفضل للمدخنين البالغين ولديهم رغبة الاستمرار بالتدخين

يتفق الخبراء، والدراسات العلمية على أن السبب الرئيسى للأضرار الناتجة عن التدخين تكمن فى المواد الكيميائية السامة الموجودة فى دخان السجائر التقليدية، الناتجة عن عملية حرق التبغ، ولذلك كان الاتجاه إلى منتجات التبغ المسخن، وهى إحدى منتجات شركة فيليب موريس انترناشيونال وأحدث ابتكارات الشركة من بدائل التدخين الخالية من الدخان، والتى خصصت لها الشركة استثمارات تتجاوز 9 مليارات دولار امريكى فى عمليات التطوير والاثبات العلمى والتصنيع والتسويق والابتكار.

ويعتبر «التبغ المسخن» بديلا أفضل للمدخنين البالغين الذين لا يرغبون فى التوقف عن استهلاك منتجات النيكوتين، على اعتبار أن الضرر الأكبر يأتى من عملية حرق التبغ والدخان الناجم عنها وليس من النيكوتين بحد ذاته، وهى الخيار الأفضل للمدخنين البالغين الذين اختاروا الاستمرار بالتدخين.

واسست فيليب موريس انترناشيونال، «The Cube» وهو من أكبر المراكز البحثية على مستوى العالم لتطوير منتجات / تكنولوجيا التبغ المسخن الخالية من الدخان فى نوشاتيل (سويسرا) باستثمارات 120 مليون دولار.

يعمل فى هذا المركز أكثر من 930 عالما وخبيرا ومهندسا من أكثر من 40 جنسية مختلفة، متخصصون فى حوالى 30 تخصصا، منها مجالات الصحة العامة والعلوم والهندسة وعلم المواد والالكترونيات الاستهلاكية والعلوم السريرية وعلوم نظم السموم. كلهم يعملون على أبحاث وتطوير تكنولوجيا التبغ المسخن الخالية من الدخان.

وتقول «كارلا يونس» مديرة العلاقات العامة فى فيليب موريس ان جهاز الأيكوس يصدر انخفاضا فى المتوسط بنسبة 90ــ95 بالمائة فى مستويات المواد الكيميائية الضارة والمحتمل أن تكون ضارة مقارنة بالسجائر التقليدية.

اضافت: «طموحنا هو أن تمثل المنتجات الخالية من الدخان أكثر من 50 فى المائة من إجمالى صافى الإيرادات بحلول عام 2025. ونعتقد أنه مع وجود الأطر التنظيمية الصحيحة والحوار والدعم من المجتمع المدنى، يمكن أن تنتهى مبيعات السجائر التقليدية فى غضون 10 إلى 15 عاما فى كثير من الدول».

وأظهر مسحان أجرتهما شركة فيليب موريس إنترناشونال بعد وقت قصير من إطلاق أيكوس على الصعيد الوطنى فى اليابان فى أبريل 2016 أن 98٪ من مستخدمى أيكوس استخدموا منتجات تبغ أخرى فى السابق.

واعتبارا من 31 مارس 2022، قدرت «فيليب موريس» أنه يوجد 17.9 مليون مستخدم لجهاز الأيكوس إجمالا. كما قدرت ايضا أن 71 بالمائة من إجمالى مستخدمى الأيكوس أو 12.7 مليون مستخدم ــ قد تحولوا بالفعل إلى الأيكوس وتوقفوا عن التدخين التقليدى، أما الباقى فهم ما زالوا فى مراحل مختلفة من التحويل.

وتشكل صافى إيرادات المنتجات الخالية من الدخان أكثر من 30٪ من إجمالى الإيرادات المعدلة لـ«فيليب موريس» فى الربع الأول 2022، مقارنة بـ 27.9٪ فى عام 2021.

ويقول الدكتور أشرف الأمين، مدير أبحاث الدمج السريرية وغير السريرية بالشركة ان فيليب موريس لديها 45 براءة اختراع فى منتجات التدخين الغير تقليدية، موضحا «نعمل على تحويل نفقات البحث والتطوير والتسويق لدينا بعيدا عن السجائر التقليدية. فى عام 2021، تم تخصيص 73 بالمائة من جهودنا التجارية و99 بالمائة من البحث والتطوير لمنتجاتنا الخالية من الدخان»، تابع: لدينا شبكة من شركاء البحث والتكنولوجيا فى أكثر من 30 موقعا حول العالم، بالاضافة إلى 39 مصنعا حول العالم .