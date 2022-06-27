الجيش الأوكراني يقصف محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في خيرسون

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صرحت الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة كاخوفكا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الأوكراني أطلق 7 قذائف على الأقل على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون.

وقال المكتب الإعلامي الخاص بالمقاطعة: "سقطت سبع قذائف على الأقل في المنطقة الساعة 0507 بتوقيت موسكو. ولوحظ تصاعد الدخان في منطقة محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية التي كانت الموقع المستهدف".

والليلة الماضية، شن الجيش الأوكراني هجوما على جسر عبر نهر إنجوليتس في قرية داريفكا في منطقة خيرسون.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية لمدنية في منطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة أنباء تاس، إن الجيش الأوكراني استخدم نظاما صاروخيا أمريكي الصنع من طراز هيمارس إم 142 في عمليات القصف.

وذكرت تاس أن الجيش الأوكراني كثيرا ما يقصف المناطق المأهولة بالسكان في منطقة خيرسون بعدما فقدت كييف السيطرة عليها.