برلماني: ثورة 23 يوليو انحازت للفقراء وحققت تغييرات جذرية بالمجتمع المصري

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدا أنها ملحمة وطنية ومحطة فارقة في تاريخ مصر.

وأوضح أمين في بيان له اليوم، أن ثورة 23 يوليو حققت العديد من التغييرات الجذرية في المجتمع أبرزها استقلال الوطن وإعلان الجمهورية، فضلا عن القضاء على الفساد وإطلاق شرارة النهضة الصناعية، فضلا عن تحقيق نهضة اقتصادية بتأميم قناة السويس وبناء العديد من المشروعات التنموية على رأسها مشروع السد العالي.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن ثورة يوليو انحازت للفقراء والكادحين من الفلاحين والعمال، حيث قضت على الإقطاع ومنحت الفلاح حق تملك الأراضي، كما تم إصدار قوانين التأمينات والمعاشات لأول مرة في مصر، فضلا عن مجانية التعليم وغيرها من الإنجازات التي لازالت خالدة حتى الآن.

ونوه النائب ، بأن الثورة أظهرت أيضا وحدة المصريين وتضامنهم مع القوات المسلحة في تحقيق استقلال واستقرار الوطن، وهي سمة المصريين على مر العصور بدليل ثورة 30 يونيو التي تعد استكمالًا حقيقيا لثورة 23 يوليو، مطالبا الشعب المصري بالحفاظ على وحدتهم ودعمهم للقيادة السياسية الحالية في البناء والتنمية.