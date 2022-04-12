الأرصاد يكشف تفاصيل طقس اليوم: شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وتوقع الخبراء أن يكون غدا مشمس ونشاط رياح مساء على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 75ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ومضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 31 24

وادي النطرون 36 24

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 25

دمنهور 35 24

بلطيم 30 25

مطروح 29 22

السلوم 32 21

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 25

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 32 23

رأس سدر 37 25

نخل 35 19

نويبع 36 26

طابا 36 25

كاترين 35 19

الطور 34 26

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 24

بني سويف 37 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 25

سوهاج 39 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 38 26

أبو رماد 37 26

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 28