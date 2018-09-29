وصول أكثر من 171 ألف حاج إلى المدينة المنورة بعد الحج

وصل إلى المدينة المنورة أمس 13996 حاجا من عدة جنسيات، فيما بلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 171546 حاجا.

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 160040 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج، فيما استقبل مركز حجاج البر 7973 حاجاً، في حين وصل 3426 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية "مغادرة 14593 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومركز مراقبة التفويج البري، ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كل المنافذ 97897 حاجا، في حين بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 73649 حاجا يوم أمس.