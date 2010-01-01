واشنطن: يجب محاسبة موسكو لقصفها أوديسا

أكدت السفيرة الأمريكية في أوكرانيا بريدجت برينك، اليوم السبت، إنه يجب محاسبة روسيا على هجومها على ميناء أوديسا، بعد مرور أقل من 24 ساعة على توقيع اتفاق الحبوب في تركيا.



وقالت برينك، عبر حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن موسكو ما زالت تعمل على عسكرة أزمة الغذاء، واصفة الضربة الروسية على ميناء أوديسا بأنه "عمل شائن"، وفقا لموقع "العربية.نت" الإخباري.



من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الهجوم الروسي على ميناء أوديسا.



وقال بيان صادر عن الأمم المتحدة إن "الأمين العام يدين بشكل لا لبس فيه الضربات التي أفيد عنها اليوم على ميناء أوديسا الأوكراني".



وأضاف أنه "لا بد من التنفيذ الكامل للاتفاق من قبل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وتركيا".



كما أدان الاتحاد الأوروبي القصف الروسي، وكتب جوزيب بوريل من بروكسل في تغريدة على "تويتر"، اليوم السبت "ضرب هدف مهم لتصدير الحبوب بعد يوم واحد من توقيع اتفاق اسطنبول أمر مستهجن ويبرهن مرة أخرى على ازدراء روسيا الكامل بالقانون والالتزامات الدولية".



وكانت أوكرانيا أعلنت اليوم السبت أن صواريخ روسية أصابت أوديسا، الميناء الرئيسي على البحر الأسود، غداة توقيع موسكو وكييف اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بسبب الحرب.



وقال ممثل منطقة أوديسا سيرجي براتشوك في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي إن "موسكو هاجمت ميناء أوديسا البحري بصواريخ كروز من طراز كاليبر"، مضيفاً: "أسقطت الدفاعات الجوية صاروخين وأصاب صاروخان البنية التحتية للميناء".



إلى ذلك، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اوليج نيكولينكو، أن هجوم روسيا على أوديسا "صفعة وإهانة" لتركيا والأمم المتحدة بعد توقيع الاتفاقية أمس، داعياً الأمم المتحدة وتركيا الالتزام بالتعهدات في اتفاقية اسطنبول.



كما حملت كييف، موسكو المسؤولية كاملة إذا انهار اتفاق تصدير الحبوب.



جاءت هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من توقيع كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في اسطنبول.



وينظر إلى الاتفاق المهم باعتباره خطوة كبيرة صوب كبح جماح أسعار المواد الغذائية حول العالم وسيسمح بشحن بعض الصادرات من موانئ البحر الأسود، ومن بينها ميناء أوديسا الرئيسي.



يذكر أن الاتفاق سيكون صالحاً لمدة "120 يوماً"، أي 4 أشهر، وهي المدة اللازمة لإخراج نحو 25 مليون طن من الحبوب المكدّسة في الصوامع الأوكرانية نتيجة الحرب الروسية.



فيما نفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء المتفاقمة، وأنحت بدلا من ذلك باللائمة على العقوبات الغربية في تباطؤ صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، واتهمت أوكرانيا بتلغيم الطرق المؤدية إلى موانئ البحر الأسود.