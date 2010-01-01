ماكاو تعيد فتح الكازينوهات وسط توقعات قاتمة بشأن الصناعة

أعادت ماكاو فتح الكازينوهات، بعد أن أدت القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا إلى إغلاقها لحوالي أسبوعين، مع توقعات قاتمة بشأن الصناعة، حيث تعاني المنطقة، التي تخضع لسيطرة الصين، من تأثيرات سياسة بكين الخاصة بـ"صفر كوفيد".

وعلى الرغم من عدم وجود إرشادات رسمية حول القدرة التشغيلية للكازينوهات، خلال الفترة الأولية للاستئناف، فمن المحتمل ألا تفتح ماكاو الكثير من الطاولات، بسبب نقص العملاء، طبقا لما ذكره ستيفين لاو، رئيس "سلطة رابطة ألعاب مكاو"، حسب ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وتمثل منظمة التي يرأسها لاو العاملين في الصناعة.

وساعدت الاختبارات الجماعية والإغلاق في الحد من الانتقال المحلي للفيروس، وترغب السلطات في المدينة في أن تقترب الإصابات من الصفر، لتعزيز قضية إعادة فتح الحدود.

وسجلت ماكاو اليوم السبت 5 حالات إصابة بالفيروس، مقارنة بـ146 حالة، في ذروة التفشي.