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قرر المجلس الأوروبي تمديد ولاية بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود المتكاملة في ليبيا، والمعروفة باسم "يوبام - ليبيا" لمدة عامين إضافيين حتى 30 يونيو 2027.

ونشرت البعثة الأوروبية في ليبيا بيانا على حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس، أكدت من خلاله تمديد مهامها في ليبيا لعامين إضافيين بميزانية تقارب 52 مليون يورو لهذه الفترة.

وأوضح البيان أن مهام البعثة هو المساهمة في تعزيز قدرة السلطات الليبية على إدارة حدود البلاد ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ومكافحة الإرهاب.

وأكد البيان أن "البعثة المدنية تقدم المشورة الفنية، وتجري أنشطة لبناء القدرات التشغيلية والتقنية، وتنفذ مشاريع، تكملها دورات تدريبية وورش عمل متخصصة".

وشدد على أن "ضمان الاحترام الكامل للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز نهج يراعي الفوارق بين الجنسين من الجوانب الأساسية لعمل البعثة".

جدير بالذكر أن بعثة المساعدة الأوروبية لإدارة الحدود في ليبيا "يوبام - ليبيا" أُطلقت في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة في شهر مايو 2013، ويرأسها يان فيسيتال.