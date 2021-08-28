الأطباء المعالجون لنتنياهو: حالته الصحية جيدة بعد إجراء عملية زرع منظم ضربات القلب

قال الأطباء المعالجون لرئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الجراحة التي أجراها لزرع جهاز لتنظيم ضربات القلب، سارت بصورة جيدة، وذلك قبل وقت قصير من التصويت الحاسم للبرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل.

وقال أحد الأطباء في مستشفى شيبا التي تقع بالقرب من تل أبيب، في رسالة عبر الفيديو صباح اليوم الأحد: "لقد سار كل شيء على ما يرام، ويشعر رئيس الوزراء هذا الصباح بأنه في حالة جيدة جدا".

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع للملاحظة داخل وحدة أمراض القلب، ومن المتوقع أن يخرج في وقت لاحق اليوم، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتبه.

وتم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الأحد.

وقال نتنياهو في رسالة فيديو نشرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "أنا بحالة جيدة، لكنني أصغي إلى أطبائي".

وتابع أنه من المتوقع أن يخرج من المستشفى بعد ظهر اليوم الأحد وأنه سيحضر التصويت البرلماني على بند رئيسي في التعديل القضائي المثير للجدل في حكومته.

وكان نتنياهو (73 عاما) قد تم نقله إلى المستشفى في الأسبوع الماضي بسبب إصابته بإغماء ومعاناته من الجفاف.

وخرج مئات الآلاف إلى الشوارع في أنحاء إسرائيل أمس السبت احتجاجا على الخطط التي تعتزم الحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل عرضها على البرلمان يوم الأحد.

ومع ذلك، من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون المثير للجدل قبل ظهر يوم الاثنين.

ولأكثر من نصف عام، أدى الاقتراح إلى انقسام داخل قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي، حيث خرج الآلاف بانتظام إلى الشوارع في احتجاجات ضده.

يشار إلى أن نتنياهو دخل المستشفى عدة مرات في الماضي بسبب مشاكل صحية.