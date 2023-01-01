زعيم المعارضة الألمانية يرفض حظر حزب البديل

أعرب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس عن رفضه لحظر حزب (البديل من أجل ألمانيا) الذي تتزايد شعبيته باطراد في استطلاعات الرأي.

وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي:" حظر الأحزاب لم يؤد أبدا إلى حل أي مشكلة سياسية".

وتعليقا على مقترح قدمه عضو بكتلة الاتحاد المسيحي (الحزب المسيحي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) في الأيام الماضية لحظر حزب البديل، قال ميرتس إنه "رأي فردي داخل الكتلة البرلمانية لا نشاطره".

وأكد ميرتس مجددا أن الاتحاد المسيحي لن يتعاون مع حزب البديل، مشيرا إلى أن التعاون سيقتصر على "الهيئات التشريعية" وتشكيل الإدارات الحكومية في المحليات، وقال إن سياسة البلديات تختلف عن سياسة الولايات والسياسة الفيدرالية.

وأضاف ميرتس أنه إذا جرت انتخابات برلمانية في ولاية تورينجن وسكسونيا-آنهالت وتم اختيار عمدة من حزب البديل، فهذه هي الانتخابات الديمقراطية "وعلينا أن نقبل بهذا، ويتعين بالطبع على البرلمانات المحلية أن تبحث عن طرق حول كيفية العمل على تشكيل إدارة المدينة والولاية والدائرة بشكل مشترك".

وردا على سؤال حول ما الذي يقدمه حزب البديل للناس ولا يقدمه الاتحاد المسيحي، قال ميرتس: "نحن لا نقيم أنفسنا قياسا إلى البديل بل نحن أكبر كتلة معارضة في البرلمان الألماني، وبالتالي فنحن نمثل البديل لهذه الحكومة الاتحادية". وطالب الاتحاد بأن يضع تصورات ويستعيد الثقة مشيرا إلى أن هذا طريق شاق " ولقد عملنا بشكل جيد منذ عام ونصف العام لكن علينا أن نواصل التحسن".

وكرر ميرتس مصطلحا قاله خلال الاجتماع المغلق للكتلة البرلمانية للحزب المسيحي البافاري يوم الأربعاء الماضي عندما وصف الاتحاد المسيحي بأنه "البديل الجوهري لألمانيا"، وتابع أن المعارضة دائما تعد بديلا للحكومة، لافتا إلى أن هذه هي الديمقراطية "توجد حكومة ويوجد بالطبع بديل لهذه الحكومة من أجل ألمانيا".