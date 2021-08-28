• الكتاب يوثِّق السيرة الذاتية الشاملة للفيزيائي الملقب بـ«أب القنبلة الذرية»

• حصد الكتاب جائزة «البوليتزر» في الأدب لعام 2005.. واستوحى منه المخرج الأمريكي كريستوفر نولان أحدث أعماله السينمائية "أوبنهايمر"

تصدّر كتاب "بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جي روبرت أوبنهايمر" لمؤلفيه المؤرخ الأمريكي مارتن شيروين والكاتب والباحث الأمريكي كاي بيرد، قوائم أفضل الكتب مبيعًا على موقع "أمازون" وذلك بعد حصوله على جائزة "البوليتزر" في الأدب لعام 2005 وهو الكتاب الذي استوحى منه المخرج الأمريكي من أصل بريطاني كريستوفر نولان أحدث أعماله السينمائية "أوبنهايمر" والذي يُعرض حاليًا في مختلف دور السينما حول العالم.

وقد قرأ كريستوفر نولان الكتاب لأول مرة عام 2021، وهو يوثِّق السيرة الذاتية الشاملة للفيزيائي الملقب بـ "أب القنبلة الذرية"، ونظرًا لأن "نولان" معروف بأفلامه الملحمية، فقد قرر على الفور على تحويل القصة الثرية بالتفاصيل إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم ليظهر للنور بعدها بعامين.

وتتبع كلا من "شيروين" و"بيرد" عبر صفحات كتاب السيرة الذاتية المؤلفة من 700 صفحة تفاصيل حياة "أوبنهايمر" بدءًا من الفترة التي قضاها في جامعة "كامبريدج" حيث اكتسب صيتًا كبيرًا بسبب ذكاءه الفذ وتم اعتباره "معجزة فكرية تمشي على قدمين"، بالإضافة إلى مساهاماته الضخمة في ميكانيكا الكم والفيزياء النظرية مما أكسبه احترامًا كبيرًا بين أقرانه.

وأخذ السرد منعطفًا دراماتيكيًا مع بداية الحرب العالمية الثانية ، عندما تم تعيين "أوبنهايمر" مديراً علمياً لـ "مشروع مانهاتن" ، وهي مبادرة حكومية سرية للغاية تهدف إلى تطوير أول قنبلة ذرية، وقد لعبت مهاراته القيادية والتنظيمية دورًا أساسيًا في المشروع الذي توِّج بإلقاء الأسلحة النووية المدمرة على مدينتيّ هيروشيما وناجازاكي في اليابان مما أسفر عن مقتل أكثر من 200000 ياباني.

وعندما قرأ "بيرد" سيناريو "نولان" بدوره "أذهله مدى التزامه بالنص الأصلي؛ حيث قال إنه التقط بحنكة المفارقات في قلب شخصية "أوبنهايمر" والتفاصيل الحميمة التي تتوافق مع التحولات الهائلة لشخصية عظيمة غيرت وجه تاريخ العالم.