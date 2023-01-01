النيابة تطلب تحريات حريق معمل للتحاليل الطبية في الإسكندرية

قررت نيابة ثانٍ المنتزه في الإسكندرية، اليوم الأحد، ندب خبراء الأدلة الجنائية لتحديد بداية ونهاية ورفع أثار موقع الحريق الذي نشب بأحد معامل التحاليل الطبية، كائن في شارع المعهد الديني، منطقة العصافرة قبلي، وذلك دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وطلبت النيابة تقرير الحماية المدنية، وتحريات المباحث حول ملابسات نشوب الحريق الذي سيطرت عليه سيارات إطفاء، ومدها بأقوال شهود العيان من العاملين بالمعمل؛ لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من إدارتي: الحماية المدنية، وشرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من الأهالي، حول وقوع حريق في معمل تحاليل طبية، كائن في الطابق الثاني علوي من عقار سكني، شرق المحافظة.

وبانتقال الشرطة رفقة سيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تم السيطرة على النيران بإخمادها وتبريد آثارها، لعدم وصولها إلى باقي المنطقة المجاورة، وجرى قطع المرافق عن العقار، وفرض سياج تأميني في محيط الحريق، حتى انتهاء عملية التبريد، ورفع آثاره.

ورجحت المعاينة والفحص الأولي أسباب نشوب الحريق إلى حدوث ماسٍ كهربائي في دائرة الأسلاك الكهربائية، مما أدى إلى اشتعال النيران بعد صدور شرز عنها.

تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة ثانٍ المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.