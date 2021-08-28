إعلام إيراني: مقتل 4 عناصر من الشرطة في هجوم على دورية بمحافظة سيستان وبلوشستان

أعلن المركز الإعلامي لشرطة سيستان وبلوشستان، مقتل 4 من عناصر شرطة الطرق، وإصابة شخص آخر بجروح؛ نتيجة اعتداء إرهابي على دورية لشرطة الطرق بمحور خاش – تفتان، وذلك بحسب ما أفادته وكالة «تسنيم» للأنباء، اليوم الأحد، دون الإشارة لتفاصيل أخرى.

والخميس الماضي، أعلنت الشرطة الإيرانية، أن جهازها الأمني ألقى القبض على زعيم و4 أعضاء آخرين في شبكة تجسس على «صلة» بأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وذلك بعدما صدرت سلسلة بيانات مماثلة خلال الأيام الأخيرة، من وزارة الأمن ومجلس الأمن القومي.

ولم تتطرق الشرطة إلى جنسيات المعتقلين أو مكان اعتقالهم، لكنها قالت إنهم تلقوا تدريبات على تنفيذ عمليات مسلحة وتخريبية.

وقال جهاز المخابرات التابع للشرطة في بيان نشرته «وكالة أنباء العمال» الإيرانية شبه الرسمية، إن الخمسة الذين اعتقلوا من شبكة التجسس هذه حصلوا على تعهدات مختلفة من «الموساد»؛ منها وعود مالية، مقابل جمع معلومات من قطاعات مهمة في أنحاء البلاد؛ حسب «رويترز».

من جهتها، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيان الشرطة الإيرانية أن أفراد هذه الشبكة «استدرجهم جهاز المخابرات الصهيوني بمساعدة زعيم إحدى الجماعات الانفصالية المرتزقة للكيان الصهيوني»، من دون تفاصيل إضافية.

وأضاف البيان أن الموقوفين الخمسة «كانوا يقومون بجمع معلومات من المناطق المهمة والحيوية في البلاد بدافع الإغراء المالي من الموساد»، وقاموا بأعمال «حرق متعمد للأماكن وكتابة الشعارات المناوئة لحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدعاية ضدها وتلقي التوجيهات والدعم المالي من قبل أجهزة مخابراتية معادية لتنفيذ الهجمات المسلحة والأعمال التخريبية».

وازدادت البيانات والمنشورات المتشابهة حول مطاردة مشتبه في صلاتهم مع جهاز المخابرات الإسرائيلي، بعد إقالة رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري» حسين طائب. وكان لافتاً عقد اجتماعات مشتركة بين وزارة الاستخبارات الإيرانية، والجهاز الموازي لها، جهاز استخبارات «الحرس الثوري».